ماتا: سنقاتل من أجل استمرار الانتصارات لأقصى حد ممكن

وعد خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد جماهير فريقه بالقتال من أجل استمرار الانتصارات التي حققها الفريق مؤخرا.

يونايتد أقال مدربه السابق جوزيه مورينيو بعد عدة نتائج سلبية، ثم حقق 5 انتصارات متتالية على يد المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير.

وكتب ماتا رسالة لجماهير الفريق واستعرضها الموقع الرسمي ليونايتد وجاءت على النحو التالي.

مرحبًا بكم جميعًا. أكتب لكم مدونتي الأولى من دبي. السبت الماضي، وبعد تغلبنا على ريدينج في إطار كأس الاتحاد بمسمى الإمارات، فقد توجهنا مباشرة من الملعب إلى المطار لكي نأتي إلى هنا، حيث سنمضي معظم أيام الأسبوع في معسكر تدريبي شتوي مصغر.

وبعد لعب خمس مباريات في أسبوعين، فقد جاءت هذه العطلة القصيرة في توقيت مناسب تمامًا، حيث وفر المعسكر فرصة لنا لكي نتواجد جميعًا مع بعضنا البعض داخل الفريق، وهو ما سيسهم في تعزيز الروح الجماعية ورفع معدلات القوة استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

ويقولون كذلك إن الشمس تجعل جسدك ينتج فيتامين د، وهو مفيد لصحتك.

ولكن أكثر ما يسهم في رفع معدلات الثقة لدينا هو تحقيق الانتصارات. الانتصارات، كما هو الحال دائمًا، جاءت في توقيت رائع بالنسبة للفريق.

نحن مستمتعون بالفترة الحالية الرائعة التي أظهر الفريق خلالها مستوى متميز وسوف نقاتل من أجل أن يستمر ذلك لأقصى حد ممكن، وسوف نستمتع بهذه الرحلة بقدر المستطاع.

مواجهتنا أمام ريدينج، لكي أكون صادقًا، لم تشهد الأداء الأفضل من جانبنا مثلما كنا نفعل في الآونة الأخيرة، ولكن وبفضل الثقة التي نمتلكها والمساندة اللا محدودة من جانب مشجعينا في أولد ترافورد، فقد تمكنا من التأهل إلى الدور التالي من كأس الاتحاد.

خالص تحياتي،

خوان

مباراة يونايتد المقبلة ستكون ضد توتنام يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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