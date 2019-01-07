يرى سمير كمونة لاعب الأهلي السابق أن دفاع المارد الأحمر هو أضعف خطوط الفريق.

وقال سمير كمونة: "الأهلي يحتاج لتدعيم في مركز قلب الدفاع".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "خط الدفاع هو أضعف الخطوط في الأهلي حاليا ويحتاج للدعم".

ماذا عن التشكيل الهجومي لـ الأهلي بعد ضم حسين الشحات؟ يُجيب كمونة: "الخطة الأفضل هي 4-2-3-1".

وشرح، بخصوص الشق الهجومي، "مروان محسن كمهاجم صريح وخلفه الثلاثي رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان".

وتعاقد الأهلي مع 5 صفقات في سوق الانتقالات حتى الآن وهم رمضان صبحي وجيرالدو ومحمد محمود ومحمود وحيد وحسين الشحات.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط دفاعه واقترب من إعلان ضم ياسر إبراهيم لاعب سموحة.

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