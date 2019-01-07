خاص محمد فاروق لـ في الجول: الأهلي يحتاج 4 لاعبين.. وأفضل خطة بتواجد الشحات

الإثنين، 07 يناير 2019 - 15:29

كتب : أحمد شاكر

الأهلي - بيراميدز

يرى محمد فاروق لاعب الأهلي السابق أن فريقه يحتاج لضم 4 لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وقال محمد فاروق: "الأهلي يحتاج لثنائي في خط الدفاع".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إلى جانب حاجة الفريق في التعاقد مع ثنائي في خط الوسط".

ماذا عن التشكيل الهجومي لـ الأهلي بعد ضم حسين الشحات؟ يُجيب فاروق: "مروان محسن أو جيرالدو في مركز المهاجم الصريح وخلفه حسين الشحات ورمضان صبحي مع تواجد ناصر ماهر كصانع ألعاب".

وتعاقد الأهلي مع 5 صفقات في سوق الانتقالات حتى الآن وهم رمضان صبحي وجيرالدو ومحمد محمود ومحمود وحيد وحسين الشحات.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط دفاعه واقترب من إعلان ضم ياسر إبراهيم لاعب سموحة.

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