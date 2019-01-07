يرى محمد فاروق لاعب الأهلي السابق أن فريقه يحتاج لضم 4 لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وقال محمد فاروق: "الأهلي يحتاج لثنائي في خط الدفاع".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إلى جانب حاجة الفريق في التعاقد مع ثنائي في خط الوسط".

ماذا عن التشكيل الهجومي لـ الأهلي بعد ضم حسين الشحات؟ يُجيب فاروق: "مروان محسن أو جيرالدو في مركز المهاجم الصريح وخلفه حسين الشحات ورمضان صبحي مع تواجد ناصر ماهر كصانع ألعاب".

وتعاقد الأهلي مع 5 صفقات في سوق الانتقالات حتى الآن وهم رمضان صبحي وجيرالدو ومحمد محمود ومحمود وحيد وحسين الشحات.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط دفاعه واقترب من إعلان ضم ياسر إبراهيم لاعب سموحة.

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