خاص طه إسماعيل لـ في الجول: الأهلي يعاني دفاعيا ومن ضياع الأهداف.. وهذا دور حسين الشحات

الإثنين، 07 يناير 2019 - 15:24

كتب : بسام أبوبكر

الظهور الأول لحسين الشحات في تدريبات الأهلي

يرى طه إسماعيل نجم الأهلي والكرة المصرية أن فريقه السابق يعاني في خط الدفاع وكذلك خط الهجوم.

وقال طه إسماعيل: "الأهلي يعاني من أمر واضح وهو الدفاع. يجب التعاقد مع ثنائي في خط الدفاع لحل تلك الأزمة".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كذلك يعاني الأهلي من ضياع الفرص السهلة وعدم استغلالها وهذا يؤثر على الفريق ككل ولابد من حل هنا أيضا".

وأشار "الأمر لا يتوقف فقط على طريقة اللعب، الأمور تغيرت في كرة القدم وأصبح كل لاعب يمتلك فكرا جيدا ويُغير من مركزه أثناء سير المباريات بالاتفاق مع المدرب بكل تأكيد".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا استمر الأهلي في الاعتماد على طريقة 4-2-3-1 فدور حسين الشحات سيكون على أحد طرفي الملعب مع تكاليف أخرى خاصة بالاختراق داخل منطقة الجزاء وغير ذلك".

وواصل "لا داعي للقلق. لابد من الهدوء في الأهلي فحتى الآن الفريق ينافس على الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا".

وتعاقد الأهلي مع 5 صفقات في سوق الانتقالات حتى الآن وهم رمضان صبحي وجيرالدو ومحمد محمود ومحمود وحيد وحسين الشحات.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط دفاعه واقترب من إعلان ضم ياسر إبراهيم لاعب سموحة.

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