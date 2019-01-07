الخطيب يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي ويطالبهم بضرورة العودة لطريق الانتصارات

الإثنين، 07 يناير 2019 - 15:04

كتب : FilGoal

الخطيب - سيد عبد الحفيظ

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، وطلب من لاعبيه العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري.

ويدخل الأهلي في معسكر مغلق بدء من الإثنين استعدادا لمواجهتي سموحة في الدوري المصري وفيتا كلوب في دوري الأبطال.

وطلب الخطيب من لاعبيه سرعة العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري، وذلك بعد التعادل بنتيجة 2-2 ضد الداخلية ثم الخسارة بنتيجة 2-1 ضد بيراميدز.

أخبار متعلقة

سموحة يتمم اتفاقه مع الأهلي على ضم عمرو بركات بالفيديو - حسين الشحات يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي: قميص النادي أغلى من أموال الدنيا بالصور - ياسر إبراهيم في الأهلي

وشدد رئيس القلعة الحمراء على لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة الحالية، للعودة إلى تحقيق نتائج إيجابية.

وعقب جلسة الخطيب مع لاعبيه الأهلي، عقد جلسة أخرى منفردة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد يوسف المدرب العام، ليطمئن خلالها على أحوال الفريق.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة يوم الثلاثاء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 في الدوري المصري، بجانب مواجهة فيتا كلوب يوم السبت ضمن أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

طالع أيضا:

خبر في الجول – الأهلي يقيد جيرالدو في اتحاد الكرة

من هو براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد "ولد بالمغرب لكنه إسباني الجنسية"

تعرف على تفاصيل مشاركة أبو تريكة مع دروجبا وإيتو في مباراة الأساطير ضد السنغال 2002

ميدو: رغم انتمائي للزمالك أعشق هؤلاء حتى لو اختاروا الأهلي

بالصور – الشحات في الأهلي

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

وكيل مؤمن زكريا لـ في الجول: لا نعلم سببا لما يحدث معه.. قد نطلب الرحيل 14 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - ريال مدريد يقدم براهيم دياز لجماهيره.. ويكشف رقم قميصه 22 دقيقة | أوروبا
رسميا - الأهلي يضم ياسر إبراهيم.. وعمرو بركات إلى سموحة 31 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: شيكابالا على أعتاب الدوري المغربي.. سيرتدي شارة قيادة فريقه الجديد 41 دقيقة | المحترفون
ماتا: سنقاتل من أجل استمرار الانتصارات لأقصى حد ممكن 52 دقيقة | أوروبا
سمير كمونة لـ في الجول: الدفاع هو أضعف خطوط الأهلي.. يحتاج لتدعيم ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك