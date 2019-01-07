الخطيب يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي ويطالبهم بضرورة العودة لطريق الانتصارات

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، وطلب من لاعبيه العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري.

ويدخل الأهلي في معسكر مغلق بدء من الإثنين استعدادا لمواجهتي سموحة في الدوري المصري وفيتا كلوب في دوري الأبطال.

وطلب الخطيب من لاعبيه سرعة العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري، وذلك بعد التعادل بنتيجة 2-2 ضد الداخلية ثم الخسارة بنتيجة 2-1 ضد بيراميدز.

وشدد رئيس القلعة الحمراء على لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة الحالية، للعودة إلى تحقيق نتائج إيجابية.

وعقب جلسة الخطيب مع لاعبيه الأهلي، عقد جلسة أخرى منفردة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد يوسف المدرب العام، ليطمئن خلالها على أحوال الفريق.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة يوم الثلاثاء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 في الدوري المصري، بجانب مواجهة فيتا كلوب يوم السبت ضمن أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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