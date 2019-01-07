لجنة المسابقات تعلن عن عقوبة جنش والهاني سليمان.. وغرامة ضد بيراميدز

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري في اجتماعها برئاسة عامر حسين عن توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد السكندري بجانب إيقاف الهاني سليمان حارس مرمى الفريق وكذلك محمود عبد الرحيم جنش وتغريمه. وذلك في بيان رسمي.

وقال نص البيان إن لجنة المسابقات قد قررت توقيع غرامة تقدر بـ20 ألف جنيها ضد نادي الاتحاد لما بدر من جماهيره من سباب جماعي وقذف للزجاجات والمقاعد على أرض الملعب خلال مواجهة الزمالك الأخيرة.

وفرضت اللجنة كذلك غرامة 10 آلاف جنيه مصري ضد نادي الزمالك لما بدر من جماهيره من سباب جماعي في المباراة نفسها.

وأضاف البيان أنه بعد اطلاع اللجنة على تقرير حكم المباراة ومراقبيها لأحداث ما بعد الشوط الأول، قررت اللجنة إيقاف الهاني سليمان حارس الاتحاد السكندري ومحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه ضد كل منهما.

وبذلك يغيب جنش عن مباراتي الزمالك ضد بيراميدز يوم 24 يناير ومصر للمقاصة يوم 29 يناير في الدوري.

وأوقفت اللجنة كذلك أحمد زاهر إداري الزمالك وأحمد متولي إداري الاتحاد لمدة مباراتين، ومنع عامل غرفة ملابس الاتحاد من دخول الملاعب لمدة شهرين، لما بدر منهم من سلوك غير رياضي.

وقررت اللجنة كذلك إيقاف محمود رزق لاعب الاتحاد لمدة مباراة بعد حصوله على الإنذار الثاني والطرد ضد الزمالك، وكذلك خالد قمر لاعب الاتحاد ويوسف أوباما لاعب الزمالك لحصولهما على الإنذار الثالث.

وشهدت مواجهة الزمالك والاتحاد اشتباكات منذ نهاية شوطها الأول ما أخر انطلاق الشوط الثاني، في المواجهة التي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح الفارس الأبيض، وطرد الثنائي سليمان وجنش بين شوطي المواجهة.

وقررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه ضد نادي بيراميدز بسبب نزول أعداد إضافية عن المسموح به إلى أرض الملعب.

وأعلنت اللجنة كذلك عن إيقاف ثنائي الأهلي وليد أزارو ومروان محسن لمدة مباراة بسبب الإنذار الثالث. ونفس الأمر مع محمد حمدي لاعب بيراميدز.

وفاز بيراميدز بنتيجة 2-1 ضد الأهلي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

وقررت اللجنة فيما يخص مواجهة الإسماعيلي ضد المقاولون العرب فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل ناد لما بدر من سباب جماعي من جماهير الفريقين ضد الحكم، بجانب 10 آلاف أخرى ضد المقاولون العرب للاعتراض الجماعي من جهازه الفني بعد نهاية المباراة ضد الحكم، و5 آلاف جنيه آخرى لتسرب أعداد زائدة إلى أرض الملعب، وإيقاف طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق لمباراة بعد حصوله على الإنذار الثالث.

وتعادل المقاولون سلبيا مع الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري.

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