بالفيديو - حسين الشحات يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي: قميص النادي أغلى من أموال الدنيا

وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي رسالة إلى جماهير النادي بعد إتمام انضمامه إلى الفريق قادما من العين قال خلالها إن قميص القلعة الحمراء أغلى من كل أموال الدنيا. وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وصرح الشحات في مقطع فيديو قصير :"اليوم هو أسعد يوم في حياتي".

وأضاف "قميص الأهلي أغلى من أموال الدنيا، النادي الأهلي يستحق التضحية من أجله".

وأعلن الأهلي مساء الأحد عن ضم حسين الشحات قادما من العين الإماراتي بمبلغ 5 ملايين دولار وبعقد يمتد لـ 4 أعوام ونصف العام.

ويعد الشحات خامس الصفقات التي عقده الفريق في شهر يناير بعد جيرالدو دا كوستا ومحمود وحيد ومحمد محمود ورمضان صبحي.

وشارك الشحات يوم الإثنين صباحا في أولى تدريباته الجماعية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



























ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة يوم الثلاثاء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وقاد حسين الشحات فريقه السابق العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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بالصور – الشحات في الأهلي