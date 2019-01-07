بالصور - ياسر إبراهيم في الأهلي

يبدو أن الأهلي على موعد مع إعلان صفقته السادسة هذا الشتاء، وذلك بعد وصول ياسر إبراهيم لاعب سموحة إلى مقر النادي ظهر الإثنين.

ياسر إبراهيم النادي : سموحة الأهلي

وصل لاعب سموحة إلى مقر النادي بالجزيرة عقب المران الصباحي للفريق.

وأتم الأهلي 5 صفقات شتوية وهم رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون العائد لفريقه والأنجولي جيرالدو دا كوستا، بالإضافة للثلاثي محمود وحيد وحسين الشحات ومحمد محمود، واقترب من ضم ياسر إبراهيم لاعب سموحة.

الصفقات الخمسة تم إعلانها رسميا من قبل الأهلي على مدار الأيام الأخيرة، بينما أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة إتمام الاتفاق مع الأهلي بخصوص انضمام ياسر إبراهيم إلى الأخير.

إذ قال فرج عامر لـFilGoal.com يوم الأحد: "الأمور حُسمت والاتفاق تم مع الأهلي بخصوص انتقال ياسر إبراهيم إلى القلعة الحمراء".

وأضاف "سموحة سيحصل على 30 مليون جنيه إلى جانب استعارة عمرو بركات مقابل انضمام ياسر إبراهيم إلى الأهلي".

وواصل "رغبة ياسر إبراهيم أنهت الأمور لصالح الأهلي إلى جانب مكالمة محمود الخطيب".

وأتم "لا أعرف موقف مشاركة ياسر إبراهيم من المشاركة ضد الأهلي من عدمها. هذا ليس قراري".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة 15 في الدوري المصري.

كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.