خاص عبد الحفيظ يجيب لـ في الجول عن 5 أسئلة تهم الأهلاوية: قيد أجاي ومتى يظهر الشحات

الإثنين، 07 يناير 2019 - 13:52

كتب : أحمد الخولي

جونيور أجاي - الأهلي

أجاب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أهم 5 أسئلة تخص قائمة الأهلي وقيد الوافدين الجدد وعدد اللاعبين الأجانب قبل مباراتي سموحة وفيتا كلووب في الدوري المصري ودوري الأبطال على الترتيب. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

في البداية فضل FilGoal.com سؤال عبد الحفيظ عن سبب تواجد مروان محسن في قائمة مواجهة سموحة رغم الإيقاف :"لأنه سيشارك في مواجهة فيتا كلوب التي سنعسكر لها بداية من يوم الأربعاء في الإسكندرية".

وأضاف ردا على السؤال الثاني عن وجود جيرالدو دا كوستا رغم عدم قدرته على المشاركة في دوري الأبطال فقال :"لأن له دورا منتظرا في مواجهة سموحة وبقية الموسم المحلي".

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وتابع ردا على ثالث سؤال عن موعد ظهور حسين الشحات :"من المؤكد أننا نعمل على قيد حسين الشحات إفريقيا".

ويلعب الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري الأبطال يوم السبت المقبل.

وواصل ردا على موقف جونيور أجاي :"سيتم قيده بكل تأكيد".

أخيرا، إذا كنت تمتلك 4 أجانب في الفريق فهل سيكون القيد على حساب ساليف كوليبالي مدافع الفريق؟ "كل ما يمكنني قوله إن أجاي سيتم قيده".

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