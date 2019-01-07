قائمة الأهلي ضد سموحة.. ظهور جيرالدو وعودة حمودي وغياب الشحات

أعلن مارتين لاسارتي مدرب الأهلي عن قائمته التي ضمت 20 لاعبا استعدادا لمواجهتي سموحة في الدوري المصري الممتاز وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا وذلك ضمن المعسكر المغلق الذي يقيمه النادي في الإسكندرية والذي سيمتد حتى المواجهة المقبلة.

ويواجه الأهلي مضيفه سموحة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري يوم الثلاثاء.

ويغيب مروان محسن عن مواجهة سموحة بسبب حصوله عن الإنذار الثالث، لكنه ضمن القائمة لأن معسكر الأهلي المغلق في الإسكندرية سيمتد حتى مواجهة فيتا كلوب ضمن أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي مهاجم وحيد هو مروان محسن في ظل إصابة وليد أزارو وغيابه لمدة قد تصل إلى 5 أسابيع، بعد تعرضه لتمزق في العضلة الضامة ضد بيراميدز.

وعاد أحمد حمودي جناح الأهلي إلى قائمة الفريق بعد غيابه عنها في مواجهة بيراميدز، كما تواجد الوافدون الجدد محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو دا كوستا ورمضان صبحي.

كما لم يتواجد حسين الشحات الوافد الجديد على النادي الأهلي في قائمة الفريق والذي انضم له يوم الأحد بمبلغ 5 ملايين دولار من العين الإماراتي لمدة 4 سنوات ونصف، والذي شارك في مران الفريق الجماعي يوم الإثنين.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي

الدفاع: أيمن أشرف – محمد هاني – علي معلول – كريم وليد – محمود وحيد – ساليف كوليبالي

الوسط: محمد محمود – هشام محمد – إسلام محارب – عمرو السولية – أحمد حمودي – رمضان صبحي – ناصر ماهر – جيرالدو دا كوستا – محمد شريف – وليد سليمان

الهجوم: مروان محسن

طالع أيضا:

خبر في الجول – الأهلي يقيد جيرالدو في اتحاد الكرة

من هو براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد "ولد بالمغرب لكنه إسباني الجنسية"

تعرف على تفاصيل مشاركة أبو تريكة مع دروجبا وإيتو في مباراة الأساطير ضد السنغال 2002

ميدو: رغم انتمائي للزمالك أعشق هؤلاء حتى لو اختاروا الأهلي

بالصور – الشحات في الأهلي