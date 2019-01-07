مران الأهلي - مشاركة الشحات ووليد سليمان في التدريبات الجماعية.. وغياب بركات ورحيل

انتظم حسين الشحات الوافد الجديد للنادي الأهلي في مران فريقه الجماعي صباح يوم الإثنين استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز.

ووصل الشحات إلى مقر النادي صباح الإثنين للانتظام في تدريبات الفريق بعد انضمامه بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف. (طالع التفاصيل)

ورحب جميع اللاعبين بالشحات فور انضمامه لهم ثم شارك في التدريبات الجماعية وعقد مارتين لاسارتي مدرب الفريق محاضرة قبل انطلاق التدريبات.

وشارك وليد سليمان في التدريبات الجماعية وخضع الثنائي سعد الدين سمير ورامي ربيعة للتأهيل البدني على هامش المران.

وتضمن المران فقرة خططية لمجموعة من اللاعبين هم، محمد الشناوي وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد ومحمد محمود ورمضان صبحي وجيرالدو ووليد سليمان وكذلك ناصر ماهر وشريف إكرامي.

وركز لاسارتي خلال التدريبات على تحركات اللاعبين بدون الكرة والكثافة الهجومية وكذلك خصص فقرة للكرات العرضية.

وعقد المدرب الأوروجوياني جلسة خاصة مع الثنائي وليد سليمان وناصر ماهر لمنح تعليمات فنية خاصة.

وغاب الثنائي صبري رحيل وعمرو بركات عن تدريبات الفريق صباح الإثنين، فيما شارك أحمد علاء.

























وكان الأهلي قد أعلن مساء الأحد عن ضم حسين الشحات من العين الإماراتي بمبلغ 5 ملايين دولار ليكون خامس الصفقات التي عقده الفريق في شهر يناير بعد جيرالدو دا كوستا ومحمود وحيد ومحمد محمود ورمضان صبحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة يوم الثلاثاء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وقاد حسين الشحات فريقه السابق العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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بالصور – الشحات في الأهلي