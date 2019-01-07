خاص طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات

الإثنين، 07 يناير 2019 - 01:11

كتب : بسام أبوبكر

عمرو بركات - الأهلي

كشف طارق يحيى المدير الفني لفريق سموحة خروج ياسر إبراهيم من حساباته لمواجهة الأهلي.

وقال طارق يحيى: "ياسر إبراهيم خارج حساباتي أمام الأهلي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com: "اللاعب سيوقع على عقود انتقاله إلى الأهلي يوم الاثنين ولن يتواجد معنا في المعسكر".

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وأشار "قمت بتأجيل موعد معسكر المباراة من أجل كل ما حدث مؤخرا".

ماذا عن انتقال عمرو بركات ضمن الصفقة؟ يقول طارق يحيى: "أنا من اخترت عمرو بركات".

وأوضح "أنا من تعاقدت مع عمرو بركات في المقاصة ووقتها تركه الزمالك. أعجبت بـ اللاعب وتحدثت مع ميدو – مدرب الزمالك وقتها – عن أسباب ترك الزمالك للاعب وأخبرني بأن الزمالك يمتلك لاعبين أفضل".

وواصل "عمرو بركات يعد طاقة هجومية ودفاعية محترمة للغاية".

وأكمل حديثة قائلا: "سأعتمد على عمرو بركات وأساعده ليعود من جديد لمستواه المعهود".

ويتواجد عمرو بركات على قائمة انتظار الأهلي، رفقة ثلاثي الفريق جونيور أجاي، ورامي ربيعة، وعمرو جمال.

كان صاحب الـ27 عاما قد انضم للأهلي قادما من فريق ليرس البلجيكي موسم 2016/2017، قبل أن يقضي الموسم الماضي معارا لنادي الشباب السعودي.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر FilGoal.com إتمام الاتفاق مع الأهلي بخصوص ضم ياسر إبراهيم للأخير مقابل عمرو بركات و30 مليون جنيه. (طالع التفاصيل)

كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.

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في الدوري سموحة عمرو بركات الأهلي ياسر إبراهيم

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