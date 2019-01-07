خاص فرج عامر لـ في الجول: ياسر إبراهيم إلى الأهلي مقابل 30 مليونا وعمرو بركات

الإثنين، 07 يناير 2019 - 00:27

كتب : بسام أبوبكر هاني العوضي

ياسر إبراهيم - سموحة

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة إتمام الاتفاق مع الأهلي بخصوص انضمام ياسر إبراهيم إلى الأخير.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "الأمور حُسمت والاتفاق تم مع الأهلي بخصوص انتقال ياسر إبراهيم إلى القلعة الحمراء".

وأضاف "سموحة سيحصل على 30 مليون جنيه إلى جانب استعارة عمرو بركات مقابل انضمام ياسر إبراهيم إلى الأهلي".

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وواصل "رغبة ياسر إبراهيم أنهت الأمور لصالح الأهلي إلى جانب مكالمة محمود الخطيب".

وكشف "محمود الخطيب تواصل معي والصفقة تمت".

وأتم "لا أعرف موقف مشاركة ياسر إبراهيم من المشاركة ضد الأهلي من عدمها. هذا ليس قراري".

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي وسموحة تفاصيل الصفقة عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل 15 في الدوري المصري.

كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.

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