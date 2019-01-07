عامر حسين: الدوري سيكتمل.. "أمم إفريقيا ستؤخر نهايته 45 يوما"
الإثنين، 07 يناير 2019 - 01:02
كتب : FilGoal
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن بطولة الدوري المصري ستكتمل لنهايتها هذا الموسم.
وشدد حسين عبر قناة أون سبورت: "اتحاد الكرة لديه تصميم على استكمال المسابقة، لقد اتفقنا مع مسؤولي الأندية قبل بداية الموسم أن البطولة مستمرة لنهايته مهما طال الوقت".
وأضاف رئيس لجنة المسابقات: "لولا بطولة أمم إفريقيا لأنهيت الدوري قبل أن تنطلق كأس الأمم رغم كل مشاكل الموسم الجاري".
وأوضح: "كأس الأمم ستتسبب في تعطيل بطولة الدوري لمدة 45 يوما، الدوري سيتوقف قبل البطولة بأسبوعين أي اعتبارا من 2 يونيو إلى 17 يوليو".
وأتم عامر حسين: "بخلاف إمكانية تأهل الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي لنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية أي أسبوع إضافي لتصل مدة تعطيل اختتام مسابقة الدوري إلى 50 أو 52 يوما".
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