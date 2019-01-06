خاص خبر في الجول – صبري يقترب من الرحيل نهائيا إلى الاتحاد.. واللاعب "قضيت سنوات رائعة مع الأهلي"

الأحد، 06 يناير 2019 - 23:29

كتب : هاني العوضي حسام نور الدين

صبري رحيل - الأهلي - الاتحاد

اقترب صبري رحيل ظهير أيسر النادي الأهلي من الرحيل عن الفريق والانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الاتحاد، أن الفريق السكندري اقترب جدا من إتمام إجراءات ضم صبري رحيل بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وقال صبري رحيل في تصريحا لـ FilGoal.com: " أتممت كافة الاتفاقات مع مسؤولي الاتحاد السكندري من حيث المقابل المادي ومدة التعاقد وأصبحت الأمور متوقفة على إنهاء الأمور بشكل رسمي مع الأهلي".

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وواصل "قضيت سنوات رائعة مع الأهلي، ومن الآن سيكون تركيزي مع زعيم الثغر".

رحيل أتم "أشكر جمهور الأهلي على الفترة الماضية".

كان الأهلي قد تعاقد مع محمود وحيد ظهير أيسر مصر للمقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، ليكون بجانب علي معلول الظهير الأيسر التونسي.

وانضم صبري رحيل للنادي الأهلي عام 2013 بعد انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك، ليلعب مع الفريق الأحمر منذ تلك اللحظة.

صاحب الـ31 عاما لعب 106 مباراة مع الأهلي. لم يسجل فيهم أي هدف، وصنع 13 هدفا.

وسيكون صبري رحيل الصفقة الرابعة للاتحاد السكندري بعد ديريك أوجبو تشوكا المهاجم النيجيري، وأحمد نبيل مانجا لاعب وسط سموحة، وواليس دا سيلفا المدافع البرازيلي.

وسبق لصبري رحيل لعب 7 مباريات دولية مع منتخب مصر من قبل.

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