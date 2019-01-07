لماذا ظهرت خانة ملعب قمة الدور الأول "خالية" بجدول الدوري

برر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قراره بعدم تحديد ملعب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول من بطولة الدوري المصري.

وأشار حسين: "أرسلنا للجهات الأمنية إفادة بأن الأهلي يخوض مبارياته في ملعب السلام والزمالك في بتروسبورت، لاعتماد الموافقة على إقامة مباراتي الفريقين في هذين الملعبين أو تحديد بديل لهما، ليكون لدينا مستند رسمي نقرر وفقا له".

وأوضح عبر قناة (أون سبورت): "سبق إقامة مباراة القمة في بتروسبورت ولكن الظروف الأمنية متغيرة، لذا تركت خانة الملعب خالية لحين التعرف على قرار الأمن".

ولفت رئيس لجنة المسابقات: "30 مارس هو الموعد المناسب ليكون الناديين على نفس مدة الراحة.. لأن لاعبي المنتخب سيعودون جميعا في نفس اليوم والبقية متواجدون مع الناديين للاستعداد والتدريب".

وأكد عامر حسين أن هناك انفراجة كبيرة في الانتهاء من ملف مؤجلات الدوري، مضيفا أنه ينتظر مباراتي الزمالك في ملحق الكونفدرالية وقرعة دور المجموعات التي ستقام يوم 21 يناير المقبل.

وأتم: "ننتظر تحديد مواعيد مباريات الزمالك داخل وخارج مصر حال تأهله لمرحلة المجموعات في الكونفدرالية، لتفعيل الاتفاق بخوض مباراة بعد 3 أيام من أي لقاء إفريقي في القاهرة، لذا من المنتظر أن يلعب الزمالك مباراتين مؤجلتين خلال الفترة من 20 فبراير حتى انطلاق معسكر المنتخب يوم 18 مارس".

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