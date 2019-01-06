المنقذ؟ رسميا - ريال مدريد يستقدم براهيم دياز من مانشستر سيتي

بعد ساعة على هزيمته أمام ريال سوسيداد، أعلن نادي ريال مدريد عن أولى صفقاته الشتوية، باستقدام براهيم دياز من صفوف مانشستر سيتي.

ريال مدريد أعلن عن صفقة اللاعب الإسباني الشاب صاحب الـ19 عاما، وذكر أن عقده سيمتد حتى صيف 2025.

دياز سيخضع للكشف الطبي غدا الإثنين في مقر ريال مدريد، قبل أن يتم تقديمه للصحافة في ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الواحدة والنصف بتوقيت إسبانيا المحلي.

ريال مدريد لم يعلن عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية على رأسها "تيليجراف" البريطانية، ذكرت أن ريال مدريد سيدفع 15,5 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 6,6 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات، مع حصول مانشستر سيتي على 15% من قيمة انتقاله إلى أي نادٍ آخر لاحقا، ومع اشتراط ألا يبيعه ريال مدريد لنادٍ آخر في مدينة مانشستر.

لاعب منتخب شباب إسبانيا بدأ مسيرته في صفوف مالاجا، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2013.

دياز خاض إجمالا 15 مباراة مع الفريق الأول لـ مانشستر سيتي، وسجل هدفين.

اللاعب يمتلك أصول مغربية، إذ ينحدر من مدينة مليلية الإسبانية المتواجدة داخل القطر المغربي، ولم يلعب بعد للمنتخب الأول لأي من جنسيتيه.

ريال مدريد اختبر مهارة دياز في مباراة ودية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مطلع الموسم الماضي، سجّل فيها اللاعب هدفا جميلا في شباك فريقه المستقبلي.

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