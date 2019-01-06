سولاري ينفجر: لا نفهم كيف لم تُحتسَب ركلة الجزاء.. ما فائدة تقنية الفيديو؟

للمرة الأولى منذ توليه تدريب ريال مدريد، ظهر سانتياجو سولاري غاضبا خلال حديثه إلى الصحفيين.

ريال مدريد خسر 0-2 أمام ريال سوسيداد في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 18 من الدوري الإسباني، ولقطة المطالبة بركلة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور سيطرت على أجواء المؤتمر الصحفي للمدرب الأرجنتيني.

سولاري قال بعد الهزيمة: "اليوم سار كل شيء بشكل خاطئ، لم ندخل المباراة بشكل جيد، حالفنا سوء حظ في الدقيقة الأولى، وبعد ذلك قمنا بكل شيء للعودة في المباراة، ولكن لم نستطع التسجيل.. ومن ثم جاءت تلك اللقطة التي لم يفهم أي شخص لما لم تحتسَب ركلة جزاء".

كما أشاد بـ فينيسيوس جونيور أفضل لاعبي المباراة من طرف ريال مدريد: "فينسيوس ممتاز، إنه في الثامنة عشر من عمره، وقد أظهر الكثير من الثقة في النفس، ولهذا نحن سعداء لأجله، إنه يظهر نضجا وتطورا من خلال التدريبات، لقد أمتع النادي منذ قدومه، تطوره سار بشكل أسرع مما هو متوقع".

وواصل حديثه عن المباراة: "ارتكبنا خطأ في الدقيقة الأولى، لا يمكن أن نلوم أي شخص سوى أنفسنا، حاولنا تعديل النتيجة في الشوط الأول، وحتى بعد طرد لوكاس واصلنا محاولاتنا".

سولاري انتقد قرار عدم احتساب ركلة جزاء لـ فينيسيوس في الشوط الثاني، وتساءل عن جدوى تقنية حكم الفيديو: "هناك لقطات واضحة حتى عندما تشاهدها من الوهلة الأولى. تقنية الفيديو موجودة لأجل مثل هذه الحالات، حتى يكون هناك شخص يمكن الرجوع إليه. ولكن مع هذا الوضع تفقد التقنية كل فائدتها، الأخطاء البشرية مقبولة، ولكن الأمر مختلف في هذه الحالة، ألا يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك.. هذا شيء أجد صعوبة في فهمه".

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