كشف خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندري تفاصيل الأزمة التي وقعت بين شوطي لقاء فريقه أمام الزمالك.

وقال خالد قمر لـFilGoal.com: "لم يحدث أي اشتباك من أي لاعب من الاتحاد".

وأوضح "نور السيد قائد الفريق كان يلوم على لاعبي الاتحاد عقب توجهنا لغرفة خلع الملابس، ومن هنا تدخل محمد عبد السلام في الحديث. كل ما فعلته أنني أخبرته بأنه لا يصح ما يفعله".

وأضاف "أخبرته بأنه مازال صغيرا في السن ولا يصح أن يرد على قائد الاتحاد بهذا الشكل".

وواصل "لم أتوجه لغرف خلع ملابس الزمالك ولم أشتبك مع أي أحد".

الزمالك فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 19 من الدوري المصري، مواجهة شهدت بطاقتين حمراء لقائدي الفريقين: الهاني سليمان، ومحمود جنش بين شوطي اللقاء، بالإضافة إلى لون أحمر ثالث في الشوط الثاني في وجه محمود رزق لاعب الاتحاد.

أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك، قال في وقت سابق: "خالد قمر والهاني سليمان حضرا نحو غرفة خلع ملابس الزمالك، وقاما بالسباب، عمال الغرفة حاولوا إبعادهما". (طالع التفاصيل)

عقب نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثنائية مقابل هدف، توجه الهاني سليمان إلى محمود علاء ليدخل في مناوشات كلامية معهم وذلك بسبب ما حدث من مدافع الزمالك عقب هدف التعادل لفريقه.

محمود علاء توجه لمرمى الهاني سليمان لرغبته في الحصول على الكرة سريعا بعد هدف التعادل، لتحدث مناوشات بين الثنائي وهي المناوشات التي استمرت مع نهاية الشوط الأول.

جنش انفعل من مناوشات الهاني سليمان مع محمود علاء، ليدخل في مناوشات هو الآخر مع حارس الاتحاد ولكن بشكل أعنف.

اشتباكات بالأيدي حدثت بين جنش والهاني سليمان تسببت في طرد الثنائي.

جنش والهاني سليمان ليسا فقط من تعرضا للطرد في المباراة، بل أحد إداري الفريق السكندري أيضا وذلك بسبب دخوله في الاشتباكات بالأيدي بين الهاني سليمان وجنش.

وعقب عودة الزمالك والاتحاد لغرف خلع الملابس، توجه محمود عاشور إلى الغرفتين ليشهر بطاقته الحمراء في وجه جنش وفي وجه الهاني سليمان، حسبما علم FilGoal.com.

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