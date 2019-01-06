أليسون يعود إلى روما وقد يغيب تماما عن لقاء وولفرهامبتون

عاد أليسون بيكر حارس ليفربول لمدينة روما بعد عدة أشهر من ترك فريق العاصمة الإيطالي، وقد يغيب تماما عن لقاء فريقه ضد وولفرهامبتون يوم الإثنين.

سيمون مينيوليه يستعد لحراسة مرمى ليفربول في المواجهة التي تجمع الريدز مع وولفرهامبتون يوم الإثنين في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي، حسبما أكد يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

يوم الأحد نشر أليسون صورته في العاصمة الإيطالية روما وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا "أشعر بالسعادة حين أكون هنا".

لم يكشف كلوب نيته حول الاحتفاظ بالحارس البرازيلي - الذي انضم لفريقه من روما الصيف الماضي - على مقاعد البدلاء أو استبعاده تماما من قائمة اللقاء.

في حالة غياب أليسون سيجلس الحارس البولندي الشاب كاميل جرابارا على مقاعد البدلاء.

وكان أليسون قد استطاع الخروج بشباك نظيفة في 14 مباراة من 27 مباراة لعبها بقميص الريدز حتى الآن واستقبلت شباكه 10 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي. وحده باريس سان جيرمان في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى استقبل نفس عدد الأهداف حتى يومنا هذا.

من جهته، يعلم مينيوليه حارس ليفربول أنه يجلس احتياطيا لواحد من أفضل حراس العالم، لكنه لم يخف انزعاجه.

وقال مينيوليه في تصريحات أبرزها موقع ناديه يوم الأحد: "بالطبع الأمر ليس سهلًا، ولقد تحدثت عن ذلك من قبل، إنه ليس بالوضع الذي أرغب أن أكون فيه، ولكن الفريق يمر بفترة جيدة، وأود أن أساعد الفريق بكل ما أستطيع".

وتابع الحارس البلجيكي: "أعرف أنني الاختيار الثاني بعد أليسون وهو حارس مرمى رائع جدًا، بالتأكيد هو واحد من أفضل 5 حراس في العالم الآن إن لم يكن الأفضل – وأنا أتفهم ذلك الوضع وأتقبله. نحن الإثنان نعمل بجد معًا ولا توجد أي مشكلة بيننا، وأنا أتعلم منه وهو يتعلم مني والأمور بيننا على ما يرام".

وواصل "الأمر كذلك مع باقي الفريق. أعلم أنني يجب أن أكون مستعدًا عندما يحتاجني الفريق، ولذلك أتدرب جيدًا باستمرار حتى أكون جاهزًا إذا احتاجني الفريق للمشاركة في المباريات. الأمر ليس سهلًا، ولكنني أحاول أن أحافظ على تركيزي، وهذا ما يجب عليا فعله".

منذ انتقاله لليفربول، تميز أليسون كثيرًا بتصدياته البارعة وقدرته الرائعة على اللعب بقدميه وتوزيع اللعب على زملائه، وهي خصائص ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الدفاعي لليفربول هذا الموسم.

ولكن ما هي أفضل الخصائص التي يتمتع بها أليسون حقًا؟ يجيب مينيوليه: "أعتقد أنه قد ولد كحارس مرمى. لديه مهارة كبيرة في التصدي للكرات وأرى أنه يقوم بذلك بصورة طبيعية للغاية، وهذا ما يجعله حارسًا مميزًا. ليس عليه أن يفكر كثيرًا وهو يجعل حراسة المرمى تبدو وكأنها شئ سهل. هو الحارس الأول لمنتخب البرازيل وهذا دليل كافٍ على براعته. إنه يساعد الفريق كثيرًا وأنا أتعلم منه الكثير".

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