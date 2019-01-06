كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي اقتراب ناديه من إتمام التعاقد مع المهاجم الغاني مارشال أوداه لاعب نادي إنبي.

وأشار المصدر في تصريحاته مع FilGoal.com إلى "مارشال أصبح قريبا للغاية من التعاقد مع الإسماعيلي".

وتابع "من المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود انضمامه إلى الإسماعيلي بشكل رسمي اليوم الأحد".

وأكمل حديثه قائلا: "إنبي فسخ عقد مارشال ومن هنا سينضم لـ الإسماعيلي في صفقة انتقال حر".

وانضم مارشال إلى إنبي في يناير الماضي وشارك في 14 مباراة هذا الموسم بقميص الفريق البترولي.

وسجل مارشال 6 أهداف وصنع هدفين مع إنبي هذا الموسم.

ونجح الإسماعيلي في إتمام تعاقده مع شيلونجو مهاجم سموحة والآن يقترب من صفقته الثانية.

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