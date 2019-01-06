خاص مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: مهاجم إنبي على أعتاب الانضمام لـ الدراويش

الأحد، 06 يناير 2019 - 17:15

كتب : ياسر الشريف

جماهير الإسماعيلي أمام إنبي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي اقتراب ناديه من إتمام التعاقد مع المهاجم الغاني مارشال أوداه لاعب نادي إنبي.

وأشار المصدر في تصريحاته مع FilGoal.com إلى "مارشال أصبح قريبا للغاية من التعاقد مع الإسماعيلي".

وتابع "من المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود انضمامه إلى الإسماعيلي بشكل رسمي اليوم الأحد".

أخبار متعلقة

خبر في الجول – الإسماعيلي ضمن أكثر من عرض مقدم لمهدي سليمان.. وموقف بيراميدز حارس الإسماعيلي: أستهدف الاستمرار في تشكيل الفريق وعلينا أن نركز على دوري الأبطال خبر في الجول – الإسماعيلي يقترب من ضم مهاجم عزام التنزاني مدرب الإسماعيلي بعد التعادل مع الداخلية: أعذر اللاعبين بسبب الإجهاد

وأكمل حديثه قائلا: "إنبي فسخ عقد مارشال ومن هنا سينضم لـ الإسماعيلي في صفقة انتقال حر".

وانضم مارشال إلى إنبي في يناير الماضي وشارك في 14 مباراة هذا الموسم بقميص الفريق البترولي.

وسجل مارشال 6 أهداف وصنع هدفين مع إنبي هذا الموسم.

ونجح الإسماعيلي في إتمام تعاقده مع شيلونجو مهاجم سموحة والآن يقترب من صفقته الثانية.

طالع أيضا

الشحات على أعتاب الانضمام لـ الأهلي

تحرك رسمي من الأهلي لتدعيم دفاعه

أولى مفاجآت آسيا.. سد عامر شفيع ينتصر لنشامى الأردن على أستراليا

صلاح ينافس بـ3 أهداف على جائزة الأفضل لليفربول

الصفقة الأولى لـ المصري

آل الشيخ: أدرس عرضا لبيع بيراميدز

في الدوري الإسماعيلي إنبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – تحت صافرة مصرية... طه ياسين يقود الترجي للانتصار على الإفريقي 8 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول – النجوم يتمم اتفاقه لضم عصام الحضري 9 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: مورينيو يرفض تدريب بنفيكا 13 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس آسيا - سوريا (0) - (0) فلسطين.. الشوط الأول 19 دقيقة |
أليسون يعود إلى روما وقد يغيب تماما عن لقاء وولفرهامبتون 27 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – انتصار تاريخي.. الهند تضرب تايلاند برباعية وتتصدر المجموعة 30 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك