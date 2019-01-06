بعد رحيل عصام الحضري، يرغب نادي الإسماعيلي في تدعيم مركز حراسة المرمى بضم مهدي سليمان حارس بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن نادي الإسماعيلي قدم عرضا رسميا لضم مهدي سليمان حارس نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

على جانب آخر، علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي بيراميدز، أن الجهاز الفني للفريق يرفض تماما فكرة التخلي عن الحارس بسبب تمسك حسام حسن بالقوام الرئيسي للفريق وتواجد مهدي سليمان مع أحمد الشناوي كحارسين للفريق.

ورغم أن رغبة مهدي سليمان هي الرحيل عن بيراميدز من أجل المشاركة في المباريات، لكن الأقرب هو استمراره بسبب تمسك الجهاز الفني.

ويضم الإسماعيلي حاليا حارسين هما محمد فوزي ومحمد مجدي.

وانضم مهدي سليمان إلى نادي بيراميدز بداية الموسم الجاري، قادما من نادي سموحة.

صاحب الـ31 عاما شارك في 8 مباريات، قبل أن يعود أحمد الشناوي من الإصابة ويحرس مرمى الفريق بشكل أساسي.

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