على ما يبدو فأن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية بين الأهلي والعين الإماراتي من أجل لعب حسين الشحات بقميص المارد الأحمر.

محمد عبيد حماد المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، قال لـFilGoal.com: "المفاوضات جادة للغاية من الأهلي لضم حسين الشحات".

وأضاف "نعمل الآن على إتمام الأمور والتوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي".

وفضل محمد عبيد عدم ذكر أي تفاصيل مالية في الصفقة، مشيرا إلى "نُفضل عدم الكشف عن أي تفاصيل في الوقت الحالي".

ويعقد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، جلسة مع مسؤولي العين في الإمارات اليوم الأحد، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن تنتهي الجلسة بتوقيع العقود بين العين والأهلي ويتمم الشحات انتقاله إلى المارد الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي أرسلت عرضا رسميا للعين خلال الساعات الماضية، يتضمن موافقة النادي الأحمر على المطالب المادية للنادي الإماراتي والتي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الجارية منذ فترة. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يظهر الشحات في تدريبات الأهلي خلال 48 ساعة.

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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