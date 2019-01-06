وزير الرياضة: ندعم اتحاد الكرة في تنظيم كأس الأمم الإفريقية.. ومبادرة لعودة الجماهير تدريجيا

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الدولة للاتحاد المصري لكرة القدم في ملف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019

مصر تتنافس مع جنوب إفريقيا لتعويض الكاميرون في تنظيم كأس الأمم الإفريقية بالصيف القابل، مع ترقب بإعلان الدولة الفائزة يوم الثلاثاء المقبل في السنغال.

وقال أشرف صبحي في حديثه إلى "أون سبورت": "أتمنى أن نحصل على تنظيم كأس الأمم الإفريقية ونقوم بتنظيمها، نقف خلف الاتحاد المصري لكرة القدم".

هل سيشكل عدم الحضور الجماهيري في مباريات الدوري المصري أزمة في الظفر بتنظيم البطولة القارية؟

يجيب وزير الرياضة: "عدم حضور الجماهير؟ لا وجود لذلك، لا مشكلة في دخول الجماهير، نقوم بتطوير مبادرة لدخول الجماهير عبر مشروع متدرج".

واختتم أشرف صبحي بالإشارة إلى أنه "لن يكون حاضرا في السنغال" وقت الإعلان عن القرار، لكنه "سينتظر النتيجة" التي يأمل بالطبع أن تصب في صالح مصر.

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