عامر شفيع: أستراليا قوية؟ الأمر ينطبق علينا.. هزمتهم مرتين في الماضي

السبت، 05 يناير 2019 - 23:16

كتب : FilGoal

عامر شفيع - الأردن

أشعل عامر شفيع قائد منتخب الأردن التحدي مع نظيره الأسترالي، قبل مواجهة الطرفين المرتقبة غدا الأحد في كأس آسيا.

الأردن يصطدم بأستراليا حامل اللقب على استاد هزاع بن زايد في إمارة العين، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للبطولة القارية.

شفيع (36 عاما) الذي يشارك في منافسات كأس آسيا للمرة الرابعة في مسيرته، ظهر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، وأظهر ثقة كبيرة في حديثه: "جاهزون لمواجهة أستراليا، سنكون على قدر المسؤولية. صحيح أن أستراليا منتخب قوي، ولكننا أقوياء أيضا. نثق في قدراتنا بشدة وننتظر دعما من جماهيرنا العريضة المقيمة في الإمارات خلال المباراة حتى يخلق في داخلنا حافزا إضافيا".

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وواصل شفيع حديثه: "معنوياتنا مرتفعة رغم إصابة ثلجي وابتعاده في توقيت حساس".

يزن ثلجي لاعب الأردن تعرّض للإصابة خلال تدريبات منتخب بلاده، مما تسبب في استبعاده من القائمة النهائية للنشامى واستبداله بـ إحسان أحداد.

حوت آسيا واصل حديثه للصحفيين: "لا نلتفت للشائعات التي تخرج من مواقع التواصل الاجتماعي، المنتخب يصب كامل تركيزه على كأس آسيا والظهور بمستوى جيد، العلاقة بين اللاعبين في أفضل حالاتها".

قبل أن يسترجع ذكرياته السعيدة أمام منتخب الكانجارو: "قابلت أستراليا 4 مرات سابقة، وفزت عليها مرتين. أشعر بفخر شديد لتمثيل الأردن في كآسي آسيا، إنها بطولة لديها طابع خاص".

الأردن يسعى لتكرار إنجازي 2004 و2011 بالوصول إلى الدور ربع النهائي في المجموعة الثانية التي تضم أيضا سوريا وفلسطين.

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