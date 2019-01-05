خاص عامر حسين لـ في الجول: من يواجه الزمالك عقب بيراميدز؟ لم نُحدد حتى الآن

السبت، 05 يناير 2019 - 22:42

كتب : بسام أبوبكر

عبد الله جمعة - كهربا - الزمالك - أوباما - الاتحاد

لم يُحدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري حتى الآن من سيواجه الزمالك في الدوري عقب بيراميدز والسبب مشاركة الأبيض في كأس الكونفدرالية.

الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز في الـ 24 من شهر يناير الجاري عقب مواجهته لاتحاد طنجة المغربي ذهابا وإيابا في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وقال عامر حسين: "الزمالك سيلعب ضد بيراميدز في الـ 24 من شهر يناير، ولم يُحدد بعد ذلك جدول مباريات الفريق الأبيض".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نُحدد حتى الآن من سيواجه الزمالك عقب بيراميدز. التحديد سيكون في وقت لاحق".

وواصل "التحديد سيكون عقب لقائي الزمالك أمام اتحاد طنجة في كأس الكونفدرالية لمعرفة جدول الفريق في إفريقيا".

الزمالك هو ممثل مصر الوحيد المتبقي في الكونفدرالية بعد خروج المصري أمام ساليتاس البوركينابي في الدور الماضي.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد طنجة المغربي في الـ 13 من شهر يناير في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وستكون المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المغرب، والرابعة بتوقيت مصر.

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