لاعب الاتحاد السكندري ينجو من الموت بعد حادث انفجار سيارته

نجا أحمد نبيل "مانجا" لاعب وسط الاتحاد السكندري من الموت بعدما تعرض لحادث سير عقب لقاء الزمالك.

مانجا، وأثناء عودته من ملعب برج العرب، اصطدمت سيارته في سيارة أخرى. اصطدام تسبب في انقلاب سيارته.

وخرج مانجا من سيارته سريعا قبل أن تنفجر السيارة.

واتجه اللاعب مباشرة إلى إحدى المستشفيات رفقة بعض من لاعبي الاتحاد السكندري.

ويعاني مانجا من بعض الكدمات في ذراعه إلا أنه، ونحمد الله على ذلك، خرج سليما من سيارته المحروقة تماما.

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