مؤتمر بوركلمانز: الأردن سيتحلى بالشجاعة أمام أستراليا.. الخسارة قد تؤثر على طموحنا

لم يخف فيتال بوركلمانز مدرب منتخب الأردن حزنه لإصابة لاعبه يزن ثلجي وخروجه من قائمة النشامى في اللحظة الأخيرة، ولكنه شدد على ثقته في القائمة المتواجدة.

الأردن يفتتح مبارياته في كأس آسيا 2019 بمواجهة أستراليا حاملة اللقب غدا الأحد على ملعب هزاع بن زايد في إمارة العين.

وقال البلجيكي بوركلمانز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "عملنا لأجل الاستعداد جيدا لكافة المباريات وليس مواجهة أستراليا فحسب. لقد وصلنا للجاهزية المطلوبة من خلال معسكر الدوحة الذي شارك في 29 لاعبا. بعدها اصطحبنا 24 لاعبا إلى الإمارات بعد الاستقرار على القائمة النهائية، قبل أن نستبعد يزن ثلجي أمس بسبب الإصابة".

ثلجي خرج من قائمة الأردن بسبب إصابته في التدريبات، لتظهر الفحوصات الطبية أنه سيحتاج لفترة تتراوح بين 10 إلى 14 يوما للتعافي، ليستبعده بوركلمانز ويضم إحسان حداد بدلا منه.

وواصل مساعد مارك فيلموتس في تدريب منتخب بلجيكا سابقا: "من السيء أن تفقد لاعب مهم قبل بداية البطولة بـ 48 ساعة، لكن علينا النظر للأمام وأن نثق في قدرة جميع اللاعبين على تقديم الأفضل. من الجيد أننا اصطحبنا 24 لاعبا لمعسكر الإمارات بدلا من الاعتماد على القائمة النهائية فقط، وبالفعل تعرض أحد لاعبينا لإصابة، لكننا امتلكنا البديل الجاهز لسد الفراغ".

وأضاف: "إصابة ثلجي خسارة كبيرة لنا، ولكني أثق في كل اللاعبين لتقديم مردود جيد أمام منتخب أستراليا".

بوركلمانز أبدى شجاعة كبيرة قبل مواجهة حامل اللقب: "نحترم المنافس وندرك قوته وخبرته الكبيرة، لكننا مؤمنين بأنفسنا ونطمح لتقديم مباراة كبيرة".

وواصل: "طلبت من اللاعبين التفكير بشكل إيجابي قبل مواجهة أستراليا، وأن نركز على التمريرات الصحيحة، كل الاحتمالات ممكنة في كرة القدم، تذكروا مفاجآت مونديال روسيا 2018، سنتحلى بالشجاعة".

واختتم: "سنكون أقوياء، لا أحب الأخطاء الساذجة وأتمنى ترجمة العمل الكبير الذي قمنا به خلال فترة الإعداد. مجموعتنا قوية بوجود 3 منتخبات عربية، والخسارة في أول مباراة قد تؤثر على طموحات اللاعبين".

الأردن يسعى لتكرار إنجازي 2004 و2011 بالوصول إلى الدور ربع النهائي في المجموعة الثانية التي تضم أيضا سوريا وفلسطين.

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