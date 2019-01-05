التشكيل - مبخوت يقود هجوم الإمارات أمام البحرين.. ومطر وخليل على مقاعد البدلاء

قرر ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات، الإبقاء على الثنائي إسماعيل مطر وأحمد خليل على مقاعد البدلاء، في تشكيلته لمواجهة البحرين بافتتاح كأس آسيا 2019.

الإمارات صاحبة الأرض تفتتح المسابقة بمواجهة البحرين بعد أقل من ساعة على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي.

زاكيروني فضّل الاعتماد على علي مبخوت وحيدا في خط الهجوم، مع إبقاء المخضرم إسماعيل مطر على مقاعد البدلاء، حاله حال أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي دبي.

وشهدت تشكيلة الإمارات تواجد خالد عيسى حارس مرمى العين المتألق، بالإضافة إلى زميله عامر عبد الرحمن في خط الوسط.

في المقابل، غاب عبد الله يوسف مهاجم سلافيا براج التشيكي عن تشكيلة ميروسلاف سوكوب مدرب البحرين للإصابة، ليعوضه جمال رشيد ومحمد الرميحي.

تشكيلة البحرين تضم صاحبي الخبرة في خط الوسط: سيد ضياء سعيد وعبد الوهاب صافي.

تشكيل الإمارات:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: بندر الأحبابي - فارس جمعة - خليفة الحمادي - الحسن صالح

الوسط: علي سالمين - عامر عبد الرحمن - خلفان مبارك - خميس إسماعيل - إسماعيل الحمادي

الهجوم: علي مبخوت

دكة البدلاء: علي خصيف - محمد الشامسي - وليد عباس - ماجد حسن - إسماعيل مطر - أحمد خليل - خليفة مبارك - محمد خلفان - محمد عبد الرحمن - إسماعيل أحمد - محمد أحمد - محمد الشامسي - سيف رشيد

تشكيل البحرين:

حراسة المرمى: سير شبر علوي

الدفاع: أحمد جمعة - وليد الحيام - حمد شمسان - سيد رضا عيسى

الوسط: علي مدن - سيد ضياء سعيد - كميل الأسود - عبد الوهاب الصافي

الهجوم: جمال رشيد - محمد الرميحي

دكة البدلاء: عبد الكريم الفردان - يوسف حبيب - سيد مهدي باقر - أحمد ميرزا - محمد مرهون - مهدي حميدان - عبد الله يوسف - علي حرام - سامي الحسيني - أحمد عبد الله - أحمد بوغمار - جاسم الشيخ

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