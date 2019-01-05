تشكيل الزمالك – عمر السعيد يقود الهجوم.. وعودة محمود علاء أمام الاتحاد

السبت، 05 يناير 2019 - 17:00

كتب : أحمد شوقي

الزمالك

يقود عمر السعيد خط هجوم الزمالك بعد رحيل كابونجو كاسونجو، فيما يعود محمود علاء بعد انتهاء الإيقاف، أمام الاتحاد السكندري.

أعلن كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري.

وشهد تشكيل الزمالك، تواجد حمدي النقاز في مركز الظهير الأيمن، فيما عاد محمود علاء لقلب الدفاع بجانب محمد عبد الغني.

أخبار متعلقة

خبر في الجول – المصري يطلب ثلاثي الزمالك وثنائي الأهلي.. ويقترب من لاعب الداخلية كيف صنع الزمالك شعبيته - نادي التعايش السلمي.. معشوق كل الطبقات تشكيل الزمالك المتوقع – عمر السعيد يقود الهجوم.. وعودة محمود علاء أمام الاتحاد إسماعيل يوسف: خالد بوطيب هدية الزمالك لجمهوره في ذكرى تأسيسه

وفي الهجوم، يلعب عمر السعيد كأساسي بعد عارة كاسونجو إلى الوحدة السعودي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: مصطفى فتحي – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من عماد السيد – محمد عبد السلام – محمد إبراهيم – بهاء مجدي – محمود عبد العزيز – حميد أحداد – إبراهيم حسن.

وبذلك يكون محمد أحمد "كماتشو" ومحمد عنتر قد خرجا من القائمة.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع – عمر السعيد يقود الهجوم.. وعودة محمود علاء أمام الاتحاد

حوار في الجول – بوبان يتحدث عن "ركلة الاستقلال" وأفضل لحظة عاشها وكلمات مودريتش المؤثرة

مستشفى الأهلي – فحص طبي لأزارة قبل التحديد النهائي لفترة إصابته.. وموعد مشاركة نجيب

رسميا - ميدو يعلن توليه تدريب الوحدة حتى نهاية الموسم

الفرصة الأخيرة لـ "سُمعة".. الإمارات تفتتح كأس آسيا باستقبال البحرين

كأس آسيا.. وطرد إسرائيل

في الدوري الزمالك الاتحاد السكندري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الحمادي يتلاعب بقلوب الإمارات ويهدر فرصة افتتاح أهداف البطولة 13 دقيقة |
مالاتياسبور: أردنا استمرار بوطيب لسنوات لكن كان عليه التفكير في مستقبله 32 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة أزارو وأكرم توفيق ووليد سليمان 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الاتحاد 1 الزمالك 0.. الغندور جول 46 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس آسيا - الإمارات (0) - (0) البحرين.. مناوشات من الضيوف 46 دقيقة |
فالفيردي: حسم مستقبلي مع برشلونة بنهاية الموسم ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف – قيمة عرض الأهلي لضم الشحات.. وفرص إتمام الصفقة

قد ينال إعجابك