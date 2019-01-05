تشكيل الزمالك – عمر السعيد يقود الهجوم.. وعودة محمود علاء أمام الاتحاد

يقود عمر السعيد خط هجوم الزمالك بعد رحيل كابونجو كاسونجو، فيما يعود محمود علاء بعد انتهاء الإيقاف، أمام الاتحاد السكندري.

أعلن كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري.

وشهد تشكيل الزمالك، تواجد حمدي النقاز في مركز الظهير الأيمن، فيما عاد محمود علاء لقلب الدفاع بجانب محمد عبد الغني.

وفي الهجوم، يلعب عمر السعيد كأساسي بعد عارة كاسونجو إلى الوحدة السعودي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: مصطفى فتحي – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من عماد السيد – محمد عبد السلام – محمد إبراهيم – بهاء مجدي – محمود عبد العزيز – حميد أحداد – إبراهيم حسن.

وبذلك يكون محمد أحمد "كماتشو" ومحمد عنتر قد خرجا من القائمة.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع – عمر السعيد يقود الهجوم.. وعودة محمود علاء أمام الاتحاد

حوار في الجول – بوبان يتحدث عن "ركلة الاستقلال" وأفضل لحظة عاشها وكلمات مودريتش المؤثرة

مستشفى الأهلي – فحص طبي لأزارة قبل التحديد النهائي لفترة إصابته.. وموعد مشاركة نجيب

رسميا - ميدو يعلن توليه تدريب الوحدة حتى نهاية الموسم

الفرصة الأخيرة لـ "سُمعة".. الإمارات تفتتح كأس آسيا باستقبال البحرين

كأس آسيا.. وطرد إسرائيل