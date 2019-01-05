بيان رسمي من لاعب وسط سبارتا براج بخصوص "الانضمام إلى بيراميدز"

السبت، 05 يناير 2019 - 16:34

كتب : FilGoal

نيكوشور ستانتشيو

أصدر الروماني نيكولاي ستانتشيو لاعب وسط نادي سبارتا براغ التشيكي بيانا رسميا بخصوص "رحيله من فريقه للانضمام إلى فريق بيراميدز".

صحيفة أي سبورت التشيكية كشفت وفقا لمصادرها الخاصة رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع صاحب الـ 25 عاما بل وتقدم بالفعل بعرض "مُغري للغاية" لضم اللاعب.

لكن سبارتا براج أعلن رفضه الاستغناء عن ستانتشيو، قبل أن يصدر النادي بيانا رسميا على لسان لاعبه ليؤكد استمراره في ناديه.

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وقال ستانتشيو: "أود أن أعلق على ما نُشر في وسائل الإعلام. لقد أتيحت لي بالفعل عرض للرحيل من الفريق".

وأضاف "بكل صراحة، كان العرض مشوقا بالنسبة لي. من النوع الذي لا يمكنك رفضه".

وواصل "ومع ذلك، قررت إدارة سبارتا عدم السماح لي بالرحيل لأن العرض المُقدم للنادي لم يكن كما تتخيله وتتوقعه الإدارة وأنا أحترم ذلك للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "سأبقى لاعبا في سبارتا براج. أعتدت على التواجد هنا منذ انضمامي للفريق وأنا أحب النادي وجماهيره للغاية".

وأشار "حقيقة تفكيري في الرحيل لا يعني أنني لم ألعب بجدية في المباريات السابقة".

وانضم صاحب الـ 25 لاعبا إلى براج الموسم الماضي قادما من أندرلخت البلجيكي.

ولعب ستانتشيو 20 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 7.

بيراميدز أتم تعاقده مع خمس صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن. نجح في ضم عمرو مرعي وجون سيفوينتي وحامد حمدان وإيريك تراوري وعبد الله السعيد.

وقيد بيراميدز في قائمته الجديدة في الدوري المصري 4 أجانب وهم كينو وتراوري وسيفوينتي و أوكيشوكو أوزوبيكي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، خلف المتصدر الزمالك صاحب الـ 38 نقطة من 15 لقاء.

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