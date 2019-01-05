خاص مجدي عبد الغني لـ في الجول ردا على بيان الأهلي: قيد السعيد قانوني 100%

السبت، 05 يناير 2019 - 17:04

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

رد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين على بيان الأهلي الخاص بتحرك النادي قانونيا بسبب "أزمة قيد عبد الله السعيد مع بيراميدز".

الأهلي أصدر بيانا رسميا كشف من خلاله تشكيل لجنة قانونية للتحرك فيما وصفه بـ"أزمة قيد السعيد مع بيراميدز". (طالع التفاصيل)

وقال مجدي عبد الغني: "قيد عبد الله السعيد مع بيراميدز قانوني 100%".

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وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "القيد تم عن طريق نظام الانتقال الدولي وبين الاتحادين السعودي والمصري".

وواصل "إذا لم يحدث ذلك، لما تم قبول القيد. التعامل في القيد يكون مع نظام إلكتروني وليس مع الأشخاص".

ويرى عبد الغني "جمهور الأهلي ليس ساذجا ليتم خداعة بهذه الحجج والمبررات".

وكرر "قيد السعيد قانوني بنسبة 100%".

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

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