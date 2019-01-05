وليد سليمان وأكرم توفيق يغادران ودية الأهلي وجمهورية شبين للإصابة

غادر وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي مباراة فريقه الودية مع جمهورية شبين مصابا.

واشتكى اللاعب من بعض الآلام دون التعرض لأي التحام، ليغادر المباراة رفقة خالد محمود طبيب الفريق في الدقيقة الـ33 من الشوط الأول، ويشارك ميدو جابر بدلا منه.

وسيخضع وليد سليمان للفحوصات اللازمة قبل تشخيص الإصابة.

كان وليد سليمان قد شارك في مباراة الأهلي وبيراميدز مساء أمس السبت في بطولة الدوري كبديل في الشوط الثاني.

وبعد دقائق من خروج سليمان، تبعه أكرم توفيق بغادرة الملعب مصابا أيضا بعد التحام قوي مع لاعب جمهورية شبين، ليشارك الناشيء كريم يحيى بدلا منه.

ويلتقي الأهلي مع جمهورية شبية في مباراة ودية على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة سموحة.

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