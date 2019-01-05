رسميا - ميدو يعلن توليه تدريب الوحدة حتى نهاية الموسم

بعد تدريب الفريق في مباراتين بشكل مؤقت، أصبح أحمد حسام "ميدو" على موعد مع تدريب نادي الوحدة بشكل رسمي هذه المرة.

أعلن أحمد حسام "ميدو" توصله لاتفاق رسمي مع حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي، لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم بشكل رسمي.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر "أعلن توصلي لاتفاق مع نادي الوحدة، وأتممت كل تفاصيل التعاقد مع رئيس النادي السيد المحترم حاتم خيمي بعقد يمتد لنهاية الموسم إن شاء الله".

وتابع "دعواتكم بالتوفيق لنا إن شاء الله. فخور بتواجدي في أقوى دوري في المنطقة العربيه ومنافسة مدربين كبار كل أسبوع.. دعواتكم لنا".

صباح الخير على الجميع..أعلن توصلي لاتفاق مع @alwehdaclub1 وأنهيت كل تفاصيل التعاقد مع رئيس النادي السيد المحترم @hatimk09 بعقد يمتد لنهاية الموسم ان شاء الله..دعواتكم بالتوفيق لنا ان شاء الله..فخور بتواجدي في أقوى دوري في المنطقة ألعربيه ومنافسة مدربين كبار كل أسبوع..دعواتكم لنا. — Mido (@midoahm) January 5, 2019

كان ميدو قد تولى منصب المستشار الفني لنادي الوحدة السعودي، مع تدريب الفريق في مباراتين بشكل مؤقت. خسر الأولى أمام الفيصلي، قبل أن يهزم أهلي جدة في اللقاء الثاني.

وتعد التجربة هي الخامسة لصاحب الـ35 عاما في مجال التدريب. إذ بدأ مسيرته عام 2014 بتدريب الزمالك، وحصل معهم على لقب كأس مصر.

وانتقل ميدو بعد ذلك لتدرييب نادي الإسماعيلي، لكنه لم يستمر طويلا وعاد لتدريب الزمالك مرة أخرى، قبل أن يرحل سريعا أيضا.

وكانت تجربة ميدو التالية مع نادي وادي دجلة في موسم 2016/2017، قبل أن يتولى تدريب نادي الوحدة السعودي هذه المرة.

وستكون مباراة ميدو الأولى كمدرب رسمي لنادي الوحدة، أمام فريق الفتح يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

ويحتل نادي الوحدة حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثالث.

يذكر أن نادي الوحدة يضم أيضا بين صفوفه محمد عواد حارس نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر، المعار للوحدة حتى نهاية الموسم الجاري.

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