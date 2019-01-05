مستشفى الأهلي – فحص طبي لأزارة قبل التحديد النهائي لفترة إصابته.. وموعد مشاركة نجيب

السبت، 05 يناير 2019 - 11:53

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز - عبد الله السعيد

يخضع وليد أزارو المهاجم المغربي للنادي الأهلي إلى كشف طبي اليوم السبت على هامش مران الفريق، لتحديد حجم إصابته.

وحسب خالد محمود طبيب النادي الأهلي، فإن أزارو سيخضع لكشف طبي اليوم لتحديد فترة غيابه عن الملاعب وبرنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بعد تعرضه لإصابة أمس خلال مشاركته في مباراة بيراميدز.

واشتكى أزاو من إصابة في العضلة الضامة، ولم يستطع أن يكمل المباراة الأمس، وعلى ضوء الفحص الطبي اليوم والإطلاع على أشعة أزارو، سيتحدد فترة غيابه عن الفريق والبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

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من جهة أخرى، يحدد خالد محمود اليوم السبت موعد مشاركة محمد نجيب في المران الجماعي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرابط الداخلي للركبة.

ومن المنتظر أن يخضع نجيب لبرنامج بدني بعد الانتهاء من مرحلة تجهيزه طبيا وخضوعه لبرنامجه علاجي وتأهيلي علي مدار الفترة الماضية.

ويبدأ الأهلي اليوم الاستعداد بدون راحة لمواجهة سموحة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، ويخوض الفريق مباراة ودية عصرا.

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