خاص تشكيل الزمالك المتوقع – عمر السعيد يقود الهجوم.. وعودة محمود علاء أمام الاتحاد

السبت، 05 يناير 2019 - 12:19

كتب : أحمد شوقي

الزمالك

يقود عمر السعيد خط هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري، فيما يعود محمود علاء من الإيقاف لقيادة الدفاع.

استقر كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك على تشكيل فريقه الأقرب لمواجهة الاتحاد السكندري.

تشكيل الزمالك سيشهد عودة محمود علاء لقيادة خط الدفاع بعد انتهاء إيقافه، فيما يفاضل جروس بين عبد الغني وعبد السلام، مع أفضلية طفيفة لعبد الغني.

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وفي الهجوم، يقود عمر السعيد التشكيل بعد خروج كابونجو كاسونجو من القائمة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: جنش

الدفاع: عبد الله جمعة – عبد الغني – محمود علاء – النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: مصطفى فتحي – أوباما – كهربا.

الهجوم: عمر السعيد

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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