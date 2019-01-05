الأهلي يواجه جمهورية شبين وديا

يلتقي الأهلي مع جمهورية شبية وديا اليوم السبت استعدادا لمواجهة سموحة.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن مواجهة الفريق لنادي جمهورية شبية عصر اليوم السبت في مباراة ودية على ملعب النادي في الجزيرة.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، في تجهيز عدد من اللاعبين الذين لم يتواجدوا في مباراة بيراميدز أمس، من أجل تجهيزهم في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد خسر بهدفين مقابل هدف أمام بيراميدز مساء أمس الجمعة، في المباراة المؤجلة الجولة الثامنة من منافسات الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري.

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