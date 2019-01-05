قال أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي أن مواجهة فريقه لفريق الداخلية صعبة ، لكن فريقه سيحاول استغلال دوافع مباراة المقاولون.

وقال قناوي في تصريحات لـFilGoal.com: "تلك الدوافع ستكون سلاحنا لمواجهة أي عوائق خاصة في عدم وجود وقت كاف بين إقامة المباراتين ووجود إصابات متكرره بين اللاعبين".

وأضاف "كان آخرها محمد الشامي الذى سيبتعد شهر عن اللعب بجانب إيقاف محمد صادق صانع الألعاب للحصول على الإنذار الثالث".

قناوي أتبع "هدفنا هو مواصلة الانتصارات والتقدم خطوات في جدول مسابقة الدوري وحتى يكون هذا الأمر دافعا لنا قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي".

ويلتقي الإسماعيلي مع الداخلية بعد قليل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 للدوري المصري.

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