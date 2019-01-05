إسماعيل يوسف: خالد بوطيب هدية الزمالك لجمهوره في ذكرى تأسيسه

108 أعوام مروا على تأسيس نادي الزمالك، وفي احتفال هذا العام يعلن النادي تعاقده مع خالد بوطيب مهاجم المنتخب المغربي الأساسي.

أهدى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صفقة خالد بوطيب لجماهير الزمالك.

وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابه الشخصي على تويتر: " هدية بسيطة بمناسبة ذكرى تأسيس النادي لجمهورنا الحبيب".

وأضاف "كل عام وأنتم بخير".

نحتفل اليوم بالذكرى الـ١٠٨ لتأسيس نادي الزمالك، كل عام وجمهورنا بخير، كل عام ورموزنا بخير، كل عام ونادي الزمالك دائمًا وأبدًا فخرًا لنا جميعًا! 👑⚽️ pic.twitter.com/esRG6GLRTY — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 4, 2019

كان الزمالك قد تعاقد مع خالد بوطيب المهاجم المغربي بشكل رسمي مساء أمس الجمعة، قادما من فريق أنطالاياسبور.

وكان FilGoal.com في كشف وصول خالد بوطيب للقاهرة مساء يوم الجمعة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك.

ويبلغ بوطيب من العمر 31 عاما، وسجل 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

ولعب بوطيب طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو وستراسبورج قبل الانتقال لمالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالا سجل بوطيب 17 هدفا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.

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