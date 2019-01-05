البدري يكشف سبب استقالته من الأهلي.. وكواليس تحوله من كايزر تشيفز لـ بيراميدز

كشف حسام البدري رئيس نادي بيراميدز ونائب رئيس لجنة الكرة في النادي أسباب استقالته من تدريب الأهلي لأول مرة.

البدري تقدم باستقالته من تدريب الأهلي عقب الخسارة أمام كمبالا سيتي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وقال حسام البدري: "استقالتي من الأهلي كانت لرفع الحرج عن مجلس الإدارة".

وأضاف في تصريحاته مع قناة صدى البلد "أمارس مهنة التدريب منذ فترة طويلة وفي بعض الأحيان ترغب في معرفة شعور من حولك وهل هناك رغبة في استمرارك في منصبك أم لا".

وواصل "تقدمت بالاستقالة لاستشعار موقف الإدارة ومعرفة رد الفعل. وتم قبول الاستقالة".

وأكمل حديثه قائلا: "بعد ذلك تحصلت على عدة عروض من بينها عرض نادي كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا".

وتابع "تواجدت بالفعل في جنوب إفريقيا والأمر كان سريا للغاية وتم الاتفاق على كل شيء وكان من المنتظر أن أوقع على العقود بشكل رسمي في اليوم التالي".

فماذا حدث؟ يُجيب البدري: "تحدث معي تركي آل الشيخ وطالبني بالسفر له وبالفعل فعلت ذلك ثم أخبرني برغبته في شراء نادي الأسيوطي وبداية تجربة بيراميدز".

وأشار "فكرة نادي بيراميدز كانت جيدة جدا وبالتالي وافقت على علمي في النادي".

واستكمل "حددنا أهدافنا وطموحنا هو وضع بيراميدز في مكان مناسب ونسير خطوة خطوة لننافس على لقب الدوري".

ويرى البدري "الانتصار على فريق كبير وعظيم مثل الأهلي يُثبت العديد من الأمور".

وأتم "فكرة بيراميدز ليست الصرف فقط بل كامل الاستثمار. نحن نبحث عن مكان جديد ليكون مقرا ثابتا للنادي إلى جانب وجود أكثر من راعي حاليا ومقبل للفريق".

















































































































































































































بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

عبد الله السعيد صنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

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