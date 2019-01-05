كما انفرد في الجول.. أمير مرتضى: أتممنا الاتفاق مع خالد بوطيب

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك إتمام ناديه التعاقد مع المهاجم المغربي الدولي خالد بوطيب من فريق مالاتياسبور التركي.

FilGoal.com كشف في الـ 29 من شهر ديسمبر الماضي استقرار الزمالك على ضم خالد بوطيب بعد اختياره من قبل كريستيان جروس من بين قائمة ضمت 20 مهاجما. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى: "خالد بوطيب هو صفقة الزمالك الأولى".

وأضاف في تصريحاته مع قناة الحدث اليوم "اللاعب وصل إلى القاهرة مساء يوم الجمعة وأتمننا الاتفاق معه بالفعل".

وواصل "اجتمعنا مع اللاعب والإعلان الرسمي عن الصفقة بكل تفاصيلها عقب لقاء الاتحاد السكندري".

وتابع "خالد بوطيب سيأتي إلى مقر النادي لمقابلة رئيس النادي قبل أن يُعقد مؤتمرا صحفيا خاص بالصفقة".

وعلم FilGoal.com أن عقد خالد بوطيب مع الزمالك سيكون لمدة 3 سنوات ونصف.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب بشكل رسمي على عقود انضمامه لـ الزمالك عقب تواجده في مقر النادي واجتماعه مع رئيس النادي.

وكان FilGoal.com في كشف وصول خالد بوطيب للقاهرة مساء يوم الجمعة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك.

ويبلغ بوطيب من العمر 31 عاما، وسجل 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

ولعب بوطيب طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو وستراسبورج قبل الانتقال لمالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالا سجل بوطيب 17 هدفا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.

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