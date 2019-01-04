رقم لا يُصدق لم يحدث منذ 30 عاما لـ الأهلي في أبرز علامات لقاء بيراميدز

هل تعلم متى كانت المرة الأخيرة التي تقدم فيها الأهلي 1-0 في الدوري ولم ينتصر في النهاية؟ لن تُصدق.

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

30 عاما و6 أشهر وأسبوع و4 أيام. هي آخر مرة تقدم فيها الأهلي 1-0 وخسر اللقاء في الدوري في موسم اكتمل حتى النهاية.

آخر مرة الأهلي كان متقدما في النتيجة 1-0 في الدوري وخسر اللقاء، كان في موسم 1987-1988.

نعم لم نخطأ في كتابة التاريخ في الرقم الخاص ببطولات الدوري المصري التي اكتملت حتى النهاية ولم تُلغى.

الأهلي منذ 24 يونيو 1988 لم يتقدم في النتيجة في أي مباراة في الدوري 1-0، وخسر في نهاية اللقاء.

المرة الأخيرة، قبل مواجهة بيراميدز، كانت أمام الزمالك في موسم 1987-1988.

الأهلي تقدم وقتها عن طريق شمس حامد في الدقيقة 22 قبل أن يقلب الزمالك الطاولة عن طريق أحمد الشاذلي (الدقيقة 40) ونبيل محمود (الدقيقة 53) لينتصر الفارس الأبيض.

30 عاما و6 أشهر وأسبوع و4 أيام. هي آخر مرة تقدم فيها الأهلي 1-0 وخسر اللقاء في الدوري.

ويستعرض FilGoal.com علامات أخرى من انتصار بيراميدز أمام الأهلي..

** عبد الله السعيد وصل إلى هدفه رقم 87 في الدوري ليتساوى مع مسعد نور (المصري) ومحمد صلاح أبو جريشة (الإسماعيلي).

ويحتاج السعيد لـ 13 هدفا لدخول نادي الـ 100 في الدوري المصري.

السعيد سجل 50 هدفا بقميص الأهلي و36 بقميص الإسماعيلي وهدف بقميص بيراميدز.

** مارتين لاسارتي هو أول مدرب يخسر مباراة افتتاحية مع الأهلي في الدوري منذ 10 سنوات.

آخر من تكبد الهزيمة في لقائه الرسمي الأول قبل لاسارتي، كان حسام البدري في نهاية موسم 2008-09.

** محمد فاروق سجل هدفه الشخصي الثالث في شباك الأهلي، كثاني أكثر الفرق التي ينجح في هز شباكها.

فاروق سجل بقميص المقاولون في الأهلي مرتين، وبقميص بيراميدز مرة.

أكثر فريق نجح محمد فاروق في هز شباكه هو الإنتاج الحربي (5 مرات) ثم الأهلي والاتحاد السكندري والداخلية (3 مرات).

** في تاريخ مواجهة الأهلي مع بيراميدز، بمسميه القديم الأسيوطي، لم يحقق الأخير أي انتصار على المارد الأحمر في الدوري، قبل اليوم الجمعة.

انتصار بيراميدز على الأهلي هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري. – بمسمى بيراميدز القديم-.

الأهلي انتصر 3 مرات وتعادل مرة واليوم خسر لأول مرة.

وبشكل عام، ودع الأهلي بطولة كأس مصر موسم 2017-18 بالخسارة أمام الأسيوطي – بيراميدز حديثا-.

** انتصار حسام حسن كمدرب على الأهلي هو الخامس له في مسيرته التدريبية.

الأهلي لعب ضد فرق دربها حسام حسن 22 مباراة، انتصر المارد الأحمر في 11 مرة وتعادل 6 مرات.

بينما انتصر حسام حسن، بانتصاره مع بيراميدز أمام الأهلي، للمرة الخامسة في مسيرته.

** هدف وليد أزارو في مرمى بيراميدز هو الثاني له في الدوري هذا الموسم والأول له منذ السابع من شهر أغسطس الماضي والثاني الشخصي له في مرمى أحمد اشناوي.

















































































































































































































عبد الله السعيد صنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

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