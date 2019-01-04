مؤتمر سوكوب – غياب محتمل لنجم البحرين.. وسعادة بلعب المباراة الافتتاحية

كشف ميروسلاف سوكوب مدرب منتخب البحرين، عن احتمالية غياب مهاجمه عبد الله يوسف عن افتتاح كأس آسيا أمام الإمارات غدا السبت.

البحرين تخوض افتتاح كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها، بمواجهة الإمارات صاحبة الأرض على ملعب مدينة زايد الرياضية، بغية تحقيق المفاجأة ومباغتة المضيّف.

سوكوب ظهر في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة قبل الصدام المرتقب مع الإمارات، وأبرز احتمالية غياب عبد الله يوسف لاعب بوهيميانز التشيكي المنتقل قبل ساعات إلى سلافيا براغ.

وقال سوكوب: "عبد الله يوسف يعاني من إصابة تعرض لها خلال مواجهة كوريا الشمالية".

الإمارات لعبت مبارياتها الودية خلف أبواب مغلقة حفاظا على السرية، وسوكوب لا يرى أن ذلك سيجدي كثيرا بين الجيران: "نعرف الإمارات جيدا، فكل المنتخبات الخليجية تعد كتابا مفتوحا لبعضها البعض، وندرك كذلك أن صاحب الأرض صاحب الحظ الأوفر للتأهل عن المجموعة، لكننا نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية رغم مشاركتنا بمجموعة من الشبان".

وأردف: "وصلتنا معلومات تخص المزايا العديدة للمنتخب الإماراتي، نحترمه وسنحاول تفادي الأخطاء أمامه، ننتظر كذلك دعما كبيرا من جماهير البحرين في الملعب".

المنتخب البحريني يدخل بتشكيلة لا تتمتع بخبرة كبيرة: "معدل أعمار لاعبي البحرين ليس كبيرا ولا يتخطى 24 عاما، تنقصهم خبرة المشاركات في هذه البطولات الكبرى، ولكني حرصت منذ تولي المهمة على الاستعانة ببعض لاعبي المنتخب الأوليمبي".

وواصل مدرب منتخب مصر خلال كأس العالم للشباب 2009 حديثه: "نحن واثقون من قدرتنا على العبور للدور المقبل، نحترم منتخب الإمارات وندرك أنه أفضل منتخب في المجموعة، وكذلك نهتم بتطوير كرة القدم في البحرين، والأمر لا يتمحور حول النتائج فقط".

مبيدا سعادته بالظهور في أولى مباريات البطولة: "نحن سعداء بالمشاركة في البطولة على أرض الإمارات، وخوض لقاء الافتتاح يزيد من سعادتنا، الأجواء ستكون رائعة والجماهير الإماراتية عظيمة".

واختتم المدرب التشيكي: "نحن جاهزون، لدينا لاعبين موهوبين وكذلك أصحاب خبرات، لا نمتلك نجوما ولكننا فريق قوي".

البحرين تسعى لتكرار إنجازها الأبرز الذي تحقق في نسخة 2004، عندما وصلت إلى المربع الذهبي وحققت المركز الرابع، بل كانت على بعد ثوانٍ من الوصول للمباراة النهائي في نصف النهائي أمام اليابان.

الأحمر البحريني خاض المباراة الافتتاحية في نسخة 2004 أمام الصين، وخرج متعادلا بهدف لكل طرف.

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