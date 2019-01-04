البدري: أحب وأعشق الأهلي.. إنه نادٍ كبير وسيعود أفضل مما كان

أبدى حسام البدري رئيس نادي بيراميدز سعادته بالانتصار الذي تحقق على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

بيراميدز حسم المواجهة المرتقبة أمام الأهلي وقلب تأخره على استاد الدفاع الجوي. (طالع التفاصيل)

وقال البدري في حديثه إلى محطة "أون سبورت" بعد المباراة: "ما وصل إليه نادي بيراميدز في فترة وجيزة يعد إنجازا، واجهنا الأهلي وهو نادٍ عظيم، وبالتأكيد ستكون هذه النتيجة مؤثرة معنويا على بقية مشوارنا، البطولة لا تزال طويلة".

عبد الله السعيد الذي ارتدى شارة قيادة بيراميدز اليوم وسجّل الهدف الثاني، انضم للنادي رسميا صباح اليوم، والبدري أبدى سعادته بما قدّمه اللاعب: "قمنا بتسجيل عبد الله السعيد وانضم إلينا في وقت قصير، أن يسجل ويكون سببا مباشرا في الفوز لهو شيء إيجابي كبير".

البدري الذي لعب ودرّب الأهلي في 3 ولايات مختلفة، رفض التشكيك في انتمائه للناديه السابق، ولكنه شدد في الوقت عينه على ضرورة التمتع بالاحترافية في مكان عمله الحالي.

وقال البدري: "الأهلي نادٍ كبير وسيعود وسيكون أفضل مما كان، الأمور ستتحسن الفترة المقبلة، إنها مسألة وقت فقط. المسؤولون في الأهلي على قدر كبير من الكفاءة سواء إداريا أو فنيا، ولكن كم اللاعبين كبير جدا وهذا أحد السلبيات، يجب أن يتم تقليص العدد".

وأردف: "كل ما أعرفه تعلمته في الأهلي، كل ما وصلت إليه بسبب الأهلي، وفي الأهلي تعلمت أن أجتهد وأركز وأتمتع بالاحترافية في أي مكان أعمل به".

مختتما:"حبي وعشقي للأهلي، هذا أمر ثابت لا يمكن أن يزايد عليه أحد، لكني أعمل في كيان آخر وأسعى لنجاحه بالمنافسة الشريفة، بالطبع سعيد بفوز بيراميدز اليوم".

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

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