أمير مرتضى يبارك لـ السعيد: بداية أكثر من رائعة للاعب الزمالك السابق

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك على تهنئة عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز عقب ظهوره الأول في الدوري المصري.

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

عبد الله السعيد المنضم صباح يوم الجمعة إلى بيراميدز، سجل وصنع ليقود فريقه للانتصار على الأهلي.

ونشر أمير مرتضى صورة تجمعه مع عبد الله السعيد أثناء فترة توقيع الأخير لـ الزمالك.

وكتب أمير على حسابه الشخصي على (تويتر) و (انستجرام): "بداية أكثر من رائعة للاعب الزمالك السابق عبد الله السعيد في أول مباراة له بالدوري المصري".

عبد الله السعيد لم يلعب بقميص الزمالك من قبل ولكنه وقع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء قبل أن يُجدد لـ الأهلي.

الأهلي بعدها قرر عرض السعيد للبيع عقب التجديد وبالفعل رحل اللاعب معارا إلى فنلندا أولا قبل أن ينضم إلى أهلي جدة.

رحلة السعيد انتهت في السعودية ليعود إلى الدوري المصري من جديد ولكن من بوابة بيراميدز.

















































































































































































































عبد الله السعيد صنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

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