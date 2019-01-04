إبراهيم حسن: بعد سنوات جماهير الأهلي عرفت من الظالم ومن المظلوم

أشاد إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي بيراميدز، بمنافسه الأهلي، بعد الانتصار الذي حققه فريقه على حامل لقب الدوري اليوم الجمعة.

بيراميدز قلب تأخره أمام الأهلي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، على استاد الدفاع الجوي.

وقال إبراهيم حسن في تصريحاته لـ "أون سبورت" بعد المباراة: "من المميز أن تفوز على فريق يتمتع بتاريخ كبير مثل الأهلي، ليس من السهل أن يفوز عليه أي أحد".

قبل أن يشدد على قوة الأهلي رغم هزيمته: "لا أرى أن الأهلي يعاني من مشاكل ونقص في اللاعبين، بل على العكس لديه لاعبين هائلين وعدد وافر منهم، كما دعّم صفوفه بصفقات جديدة مثل رمضان صبحي".

إبراهيم حسن الذي بدأ مسيرته الكروية في الأهلي رفقة شقيقه حسام –المدير الفني لـ بيراميدز-، اعتبر أن اللعب بجدية في مواجهة فريقه السابق تعد صفة أصيلة تعلّمها بين جدرانه.

وقال إبراهيم حسن: "صحيح أننا واجهنا الأهلي، ولكني تربيت بين جدرانه على أن أنجح في أي مكان أعمل به، لا يمكن أن نتساهل أمام أي حد، كنا نحب الانتصار حتى في التقسيمة أثناء التدريب".

مختتما: "بعد سنوات من رحيلنا، جمهور الأهلي بات يعرف الآن من الظالم ومن المظلوم".

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

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