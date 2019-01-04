فضل: خطأ الشناوي ساذج ولا يحدث من حارس كبير.. شوط ثاني سيء جدا لـ لاسارتي

الجمعة، 04 يناير 2019 - 21:21

كتب : FilGoal

محمد فاروق - محمد الشناوي - الأهلي - بيراميدز

وصف محمد فضل مدير التعاقدات السابق في الأهلي ومحلل قنوات أون سبورت، خطأ محمد الشناوي في لقاء بيراميدز بـ"الساذج".

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال محمد فضل: "خطأ الشناوي في الهدف الأول يعد ساذجا للغاية".

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وأضاف خلال تواجده في استوديو أون سبورت "لا يصح أن يخرج هذا الخطأ من حارس كبير".

وأوضح "توقيت خروج الشناوي من مرماه كان سيئا للغاية. يخرج من مرماه أو لا يخرج إلى جانب أنه كان من الضروري أن يتحدث مع دفاعه".

وواصل "أي ركلة حرة بالنسبة لـ عبد الله السعيد تعد ركلة جزاء. هو يتقن للغاية تنفيذها منذ أن تواجد في الأهلي وقبل ذلك أيضا".

ماذا عن الهدف الثاني؟ يتحدث فضل: "كينو لاعب متحرك بشدة ويشبه نيمار في خفة الحركة".

ويكمل "منذ بداية الهجمة ولم يضغط أي لاعب في وسط الأهلي على من يستحوذ على الكرة. كينو مر والسعيد وقف ليؤخر نفسه ويستقبل العرضية".

وتابع "هشام محمد اتجه لمرمى الشناوي بدلا من الضغط على السعيد رغم أن الأخير لم يستلم الكرة بالشكل الصحيح. إذا ضغط هشام محمد على السعيد لتسبب في إرباكه على الأقل".

ويرى فضل "لاسارتي كان سيئا للغاية في الشوط الثاني. لم يقرأ المباراة بالشكل الصحيح ولم يتوقع ما حدث وتغييراته كانت سيئة للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي كان جيدا جدا في الشوط الأول، ولكن بيراميدز تسيد تماما الشوط الثاني".

ويتمنى فضل "أتمنى أن تكون حلول الأهلي سريعة".

هزيمة هي الأولى لـ مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد لـ الأهلي. ظهر لأول مرة أمام بيراميدز وتلقى هزيمته الأولى.

عبد الله السعيد صنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

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