مؤتمر زاكيروني: مرت 8 سنوات منذ فوزي بكأس آسيا.. فخور بتدريب الإمارات

الجمعة، 04 يناير 2019 - 21:11

كتب : FilGoal

ألبيرتو زاكيروني - الإمارات

يستعد ألبيرتو زاكيروني لخوض غمار كأس آسيا من جديد، كمدرب لمنتخب الإمارات العربية المتحدة هذه المرة، بعد قيادته اليابان للظفر باللقب عام 2011.

كأس آسيا 2019 تنطلق غدا السبت على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، بمواجهة مرتقبة بين الإمارات والبحرين.

المدرب الإيطالي المخضرم ظهر في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة للحديث عن مباراة الافتتاح في طريق الفوز باللقب الأول في تاريخ المنتخب الخليجي.

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وقال زاكيروني عن فوزه السابق بالبطولة كمدرب لليابان: "نعم تمكّنت من الفوز بكأس آسيا 2011، لكن مرت 8 سنوات والفارق الآن أنني صرت أكبر عمرا".

مضيفا: "أداء المنتخبات تغيّر كثيرا بالمقارنة مع كأس آسيا 2011، يمكن ملاحظة ذلك في كأس العالم 2018 وتطور اللياقة والأساليب الخططية والفنية. المنتخبات الآسيوية تطورت وصارت أقوى، وهذا سيظهر في النسخة الحالية، التكافؤ سيكون حاضرا في أغلب المباريات والتفاصيل الصغيرة ستكون فارقة".

مدرب ميلان الأسبق أبدى فخره بمنصبه الحالي: "سعيد وفخور بتدريب الإمارات رغم تولي المهمة قبل عام واحد فقط، الهدف الأساسي هو الفوز بكأس آسيا".

وواصل زاكيروني حديثه: "الجماهير تنتظر البطولة لتشاهد أداء مميزا وترى الفرق في أفضل صورة ممكنة".

مختتما: "عانينا من مشاكل فنية وإصابات في المنتخب خلال الفترة الماضية، ولكن هذا ليس عائقا، الفريق جائهز لمواجهة البحرين".

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