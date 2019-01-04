بقرار من لاسارتي.. الأهلي يواجه جمهورية شبين وديا يوم السبت

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي مواجهة فريق جمهورية شبين وديا يوم السبت.

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الأهلي سيواجه جمهورية شبين يوم السبت لتجربة مجموعة اللاعبين التي لم تشارك أمام بيراميدز.

ويأتي قرار الأهلي، لرغبة مارتين لاسارتي في الوقوف بشكل أكبر على قدرات لاعبي الأهلي قبل الاستقرار على قيد اللاعبين الجدد في القائمة.

































































































































































هزيمة هي الأولى لـ مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد لـ الأهلي. ظهر لأول مرة أمام بيراميدز وتلقى هزيمته الأولى.

عبد الله السعيد صنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

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