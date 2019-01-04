رسميا - سولانكي يرحل عن ليفربول ويبدأ مغامرة جديدة مع بورنموث

أعلن نادي بورنموث عن التعاقد مع دومينيك سولانكي قادما من ليفربول في صفقة انتقال نهائي، لتنتهي رحلة المهاجم الشاب مع الريدز.

بورنموث لم يذكر قيمة الصفقة في بيانه الرسمي، إلا أن صحيفة "صن" البريطانية أشارت أن ليفربول تلقى 19 مليون جنيه إسترليني كقيمة لانتقال مهاجمه الشاب..

سولانكي (21 عاما) خاض 21 مباراة مع ليفربول عام مدار عام ونصف، وسجّل هدفا وحيدا وصنع مثله.

اللاعب المتوج بكأس العالم للشباب 2017 مع منتخب إنجلترا، لم يخض أي دقيقة مع ليفربول طوال الدور الأول، ليبدأ رحلة جديدة مع فريق بورنموث.

نادي ليفربول تمنى التوفيق للاعبه في المستقبل، وشكره على ما قدّمه في صفوفه.

من جانبه صرّح سولانكي لقناة نادي بورنموث: "أعتقد أن النادي سيحقق شيئا ما، لقد قدّموا عروضا جيدة طوال المواسم الماضية في الدوري الإنجليزي وأنهوا في مراكز جيدة، أعتقد أنه نادٍ جيد لتلعبه فيه، خصوصا مع شخص في عمري".

وواصل: "تحدثت مع المدرب صباح اليوم الجمعة، إنه شخص رائع، من خلال مشاهدتي للدوري الإنجليزي ولعبي فيه، أعرف شخصيته جيدا، كنت متشوقا لمقابلته وأتطلع للعمل معه".

وأضاف: "هدفي الأساسي هو تسجيل الأهداف، لأني مهاجم، أتمنى أن أحصل ذلك وأن أساعد الفريق على تحقيق الانتصارات. في الدوري الإنجليزي كل مباراة صعبة".